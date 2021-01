Mondial Hand 2021: matchs des demi-finales France vs Suède et Espagne vs Danemark en streaming

Les deux demi-finales du championnat du monde de Hand-ball 2021, opposant la France à la Suède et l’Espagne au Danemark se déroulent vendredi 29 janvier 2021 en Egypte.

La demi-finale France – Suède est prévue à 17h30.

La demi-finale Espagne -Danemark est prévue à 20h30.

Les demi-finales du mondial Hand 2021 France vs Suède et Espagne vs Danemark seront diffusées vendredi en direct live sur les chaines beinsports fr 1, Teledeporte, Sky Sport Arena. La demi-finale France vs Suède sera diffusé en direct et en clair à 17h30 sur TMC.

Vous pouvez regarder le streaming du match France – Suède et le streaming du match Espagne Danemark sur la chaine youtube Telecomegypt. https://www.youtube.com/channel/UCLl_SOH0KD8-Hv1H1yetEyw

