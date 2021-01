Tunisie – Coronavirus: 91 décès enregistrés et 1679 nouvelles contaminations

Le 28 janvier,1679 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été signalées jusqu’à 11h sur un total de 6351 tests effectués, soit un taux de positivité de 26,43%.

Au même jour, 91 décès supplémentaires ont été recensés portant le bilan à 6599 morts du coronavirus et un total de 206 030 cas confirmés dont 154 455 guérisons après le rétablissement de 2019 personnes.

Selon le dernier bilan du ministère de la santé, publié vendredi soir, en date du 28 janvier, concernant la situation épidémique en Tunisie, 2161 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 412 en soins intensifs et 147 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé, soit au total 64 patients supplémentaires en 24h.