Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science, le 6 février à la CST (programme)

La Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science est prévue pour samedi 6 février 2021 à l’auditorium Ibn Khaldoun de la Cité des Sciences à Tunis de 9h00 à 13h30. La Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science rend hommage aux femmes et filles de la communauté scientifique et technologique tunisienne qui jouent un rôle essentiel non seulement dans le développement et l’innovation de divers domaines scientifiques et techniques, mais aussi dans le renforcement de la cohésion sociale.

La présence de la femme dans l’Université tunisienne est presque égale ou supérieure à celle de l’homme, elle étudie, enseigne et exerce la recherche. Plusieurs personnalités exposeront leurs parcours de vie au cours de cette journée comme Mme Alya Menchari, commandant de bord , Dr. Fatma Nait Yghil, directrice du musée de bardo ou encore Dr. Olfa Ben Salem, docteure en biologie moléculaire.

Afin d’obtenir l’accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science, afin de mettre en évidence les défis auxquels sont confrontées les femmes et les filles tunisiennes dans les domaines de la recherche scientifique, des sciences humaines et des sciences de la technologie, la Cité des Sciences Tunis valorise ces parcours professionnels, par l’organisation de la Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science à sa troisième session samedi 6 février 2021 à l’Auditorium Ibn Khaldoun et dont le programme sera comme suit :

Programme Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science samedi 6 février 2021:

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Tekiano avec CST