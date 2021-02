L’écosystème de HUAWEI: Le moyen ultime pour améliorer la productivité

La configuration moderne du lieu de travail ou des études à domicile d’aujourd’hui aura certainement plus d’écrans. Qu’il s’agisse d’un mélange de tablettes et de smartphones ou même d’ordinateurs portables ajoutés, il est certain que nous sommes pris en charge par plusieurs appareils connectés. Cependant, si le fait d’avoir plus d’appareils prêts à l’emploi signifie que vous pouvez exécuter plusieurs choses ensemble, cela ne signifie pas nécessairement que vous pouvez augmenter les niveaux de productivité. Pour ce faire, vous avez besoin d’une solution simple qui rassemble tout en un seul endroit et c’est exactement ce que Huawei fait avec la fonction de collaboration multi-écrans et un large éventail de nouvelles fonctionnalités trouvées sur EMUI 11.

Examinons ce scénario: vous êtes complètement concentré sur votre travail, profondément plongé dans vos rapports et autres, et vous recevez un appel. Vous arrêtez ce que vous faites et prenez l’appel. Une fois que s’est terminé, vous revenez à vos e-mails, mais quelqu’un vous envoie un SMS sur votre téléphone, et dans ce texte se trouve une pièce jointe dont vous avez besoin pour votre rapport.

Vous l’envoyez ensuite par e-mail ou par transfert vers votre ordinateur portable, afin que vous puissiez le télécharger à nouveau pour l’ajouter. Ou qu’en est-il lorsque vous recevez un appel vidéo et que vous placez votre téléphone à côté de votre ordinateur portable afin que vous puissiez faire attention à tous les deux. Tout cela semble simplement si fastidieux et perturbateur!

Huawei vous offre une solution à ce désordre et c’est en fait assez simple. Prenez votre smartphone Huawei et appuyez dessus sur le HUAWEI MateBook Xpro compatible. Grâce à NFC et HUAWEI Share, l’affichage du smartphone est instantanément diffusé sans fil sur l’écran de l’ordinateur portable et, de plus, vous pouvez ouvrir jusqu’à 3 applications en même temps, le tout grâce à la nouvelle collaboration multi-écrans. Cela est rendu possible principalement par la connexion d’appareils Huawei dans son écosystème HUAWEI Seamless AI Life à l’aide de HUAWEI ID.

Mais il ne suffit pas d’avoir votre smartphone sur votre ordinateur portable, car cela ouvre la porte à une large gamme de fonctions de contrôle et interactives. Par exemple, vous pouvez contrôler les deux appareils ensemble à l’aide des périphériques connectés à votre ordinateur portable et vous pouvez afficher les notifications et répondre aux messages sur les deux appareils avec facilité. Cela permet également un transfert du fichiers plus facile entre les appareils, essentiellement en faisant simplement glisser et déposer d’un appareil à l’autre, permettant une interaction smartphone-ordinateur portable comme jamais auparavant! Vous pouvez également profiter du contenu de votre smartphone sur l’écran de votre ordinateur portable, ce qui rend plus agréable de regarder des vidéos ou de jouer à des jeux.

Toutes ces fonctionnalités d’interactivité améliorées ne font que stimuler la productivité. À une époque où plusieurs écrans sont devenus courants, avoir tout connecté de manière transparente est la bonne solution pour une expérience immersive.

Communiqué HUAWEI