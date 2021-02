Festival des Premières Chorégraphiques du 17 au 20 février 2021 à El Teatro (Programme)

Le Festival des premières chorégraphiques, du 17 au 20 février 2021 à El Teatro de Tunis, est un festival de danse qui met en lumière les pièces inédites de jeunes chorégraphes Tunisiens. Proposé par l’association Al Badil, alternative culturelle, c’est une plateforme de diffusion où les artistes de la relève ont l’opportunité de dévoiler leurs œuvres pour la première fois au public. C’est un festival tunisien qui se veut solidaire et fédérateur en ces temps incertains.

Le festival se construit en collaboration avec les artistes de la programmation et offre une réelle diversité de propositions artistiques afin de toucher et d’éveiller la curiosité de l’ensemble des publics. Par ailleurs, le festival s’efforce de nouer des partenariats avec des partenaires internationaux afin de favoriser la mise en visibilité des artistes Tunisiens.

Pour cette première édition, en ces temps de pandémie mondiale, le festival se veut solidaire avec les artistes, techniciens et acteurs culturels tunisiens.

Al Badil est une association œuvrant pour la promotion et la démocratisation de l’art et de la culture en Tunisie. Ses principaux projets : Hors-Lits Tunisie – La formation des jeunes au management culturel – Coworking Space

Construit avec un petit budget, une campagne de financement participatif est lancée auprès des partenaires d’Al Badil et du public afin d’assurer de bonnes conditions de travail aux artistes. Il est possible de soutenir les artistes via ce lien sur la plateforme Cha9a9a: https://bit.ly/3gqrL1C

Les artistes programmés sont : Hamdi Trabelsi, Hichem Chebli, Omar Abbes, Oumaima Bahri, Oumaima Manai,Mad Pop, Wael Marghni et Wafa Thebti.

La totalité des fonds récoltés sera reversée aux artistes et leurs équipes pour continuer leurs recherches et les aider dans leurs processus de création.

Programme du Festival des Premières Chorégraphiques du 17 au 20 février 2021 à El Teatro :

En ce temps où le numérique est une solution pour faire voyager les œuvres, le festival des Premières Chorégraphiques sera diffusé en live streaming sur les sites internet des partenaires internationaux.

Pour Infos et réservations : albadil.alternativeculturelle@gmail.com . Plus d’informations, sur la page facebook Al Badil – Alternative Culturelle .

Tekiano avec Al Badil