Ons Jabeur et Cristina Mchale en 8e de finale du Tournoi de Melbourne (double dames)

La Tunisienne Ons Jabeur (30e mondiale) et sa coéquipière américaine Cristina Mchale (82e) se sont qualifiées pour le second tour du double féminin du tournoi de Melbourne 2021 en battant, mardi, la paire composée de la Grecque Maria Sakkari (22e) et la Croate Donna Vikic (32e) 2-1.

En huitièmes de finale, la paire Jabeur-Mchale affrontera le duo composé de l’Australienne Ashleigh Barty (N.1 mondiale) et l’Américaine Jennifer Brady (24e).

Rappelons que la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur disputera mercredi 03 février 2021 le premier tour du tableau du simple dames en affrontant la Russe Anna Blinkova.

TAP