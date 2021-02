Avant première de la pièce de théâtre Wahla Tn, vendredi 05 février au Théâtre Municipal de Tunis

Le Théâtre Municipal de Tunis présente au public la nouvelle pièce de théâtre wahla tn (Tn.وحلة) vendredi 05 février 2021, c’est une comédie qui met en scène la double vie de Fethi Najjar, chauffeur de taxi, marié à deux femmes, dont il a eu une fille et un garçon. Ces derniers se retrouvent sur internet et c’est le début des problèmes.

En tête d’affiche de la pièce de théâtre Wahla Tn les acteurs tunisiens Fethi Najjar, Zouheir Rais, Chedly Arfa, Taoufik el Bahri, Jamila Najjar, Nedra Lamloum,Hanene Najjar, Dorsaf Mamlouk, Amira Najjar, Doris Wendy, Aziz Najjar, Med Ali Blaiech, Hamadi Arfa et Md Taoufik Khalfaoui

Résumé de la pièce de théâtre Wahla Tn : Tout va bien pour Fethi Najjar, chauffeur de taxi, marié depuis 20 ans à Jamila, à Ariana…et en même temps à Hanène, à Menzah. Fethi Najjar a deux adorables enfants, Amira à Ariana et Aziz à Menzah. La vie est belle. Son secret bien gardé, jusqu’au jour où ces deux ados découvrent que sur internet, on peut faire des rencontres… Chedly Arfa campe l’ami de la famille, complice du mari bigame, qui s’empêtre dans des explications invraisemblables pour la plus grande joie du public.

L’avant première de la pièce de théâtre Wahla Tn sera présentée à partir de 17H au théâtre municipal de Tunisie. Les billets sont en vente au prix de 30DT sur le site www.teskerti.tn .

Tekiano