Nejib Belhadi Homme de l’année 2020 aux Championnats du monde de nage en eau libre

Le nageur tunisien Nejib Belhadi a remporté le titre de l’Homme de l’année 2020 aux Championnats du monde de nage en eau libre (2020 World Open Water Swimming Awards, WOWSA 2020), organisés chaque année par l’Organisation internationale pour la natation en eau libre, basée à Los Angeles, aux États-Unis.

Nejib Belhadi est un sportif tunisien âgé de 68 ans. Il a remporté ce titre grâce aux votes du public sur le site de l’Organisation mondiale de la natation en eau libre. Le nageur tunisien avait appelé a voté pour lui en masse pour tenter de remporter ce prestigieux titre surtout qu’il ne cesse de battre des records en nage libre depuis des années, et les tunisiens et supporters ont répondu à l’appel!

Le choix de Nejib Belhadi dans cette compétition s’est fait après que l’athlète tunisien ait parcouru la plus longue distance en nage libre sans radeau autour de l’île de Djerba; au total 155 km en 47 heures, 20 minutes et 10 secondes pendant la période allant du 30 octobre au 01 novembre 2020. Cet événement télévisé a inspiré des millions de personnes à travers le Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, lit-on sur le site de World Open Water Swimming Association .

59 nageurs ont été nominés pour ce titre en provenance de 27 pays du monde qui incarnent le sens de l’aventure, de la ténacité, de la persévérance et de la créativité pour lesquels les nageurs en eau libre sont connus.

Les lauréats des prix WOWSA 2020 ont été sélectionnés par le public dans le cadre d’un sondage mondial en ligne où un vote est autorisé par personne. Un total de 71628 votes ont été collectés pour désigner les 4 gagnants dont Nejib Belhadi en plus de Bárbara Hernández Huerta, femme de l’année 2020 de Chili, Kamil Resa Alsaran, Performance de l’année de Turquie et Kosatka DV qui oeuvre pour promouvoir ce sport de Russie.

Toutes nos félicitations au champion tunisien Nejib Belhadi pour ce sacre mondial au monde en eaux libres pour 2020!

I.D.