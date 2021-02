Militaires tombés en martyrs suite à l’explosion d’une mine: Saied et Mechichi leur rendent un dernier hommage

Le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, s’est rendu à l’Hôpital militaire de Tunis, pour saluer la mémoire des militaires, tombés en martyrs, mercredi, à la suite de l’explosion d’une mine au Mont Selta, dans la délégation de Jelma (Sidi Bouzid).

Dans un éloge funèbre, le président Kaïs Saïed a salué “le courage et la bravoure de ces héros de la Tunisie et leur dévouement à servir la patrie, à protéger la sécurité des Tunisiens et à défendre le pays contre les ennemis qui le guettent”.

“Ces vaillants soldats sont tombés en martyrs dans un acte de trahison et de lâcheté”, a-t-il déclaré. Mais cela ne fera que conforter notre détermination à combattre les criminels avec le même état d’esprit combatif et à les affronter ainsi que ceux qui les soutiennent et qui, a-t-il ajouté, veulent porter atteinte à la Tunisie.

“Nous sommes aujourd’hui déterminés plus que jamais à poursuivre la bataille sur tous les fronts, et sommes convaincus que la victoire l’emportera. Nous ferons honneur à la Tunisie et ses martyrs”, a-t-il dit.

De son côté le chef du gouvernement Hichem Mechichi a présenté ses condoléances aux familles des quatre soldats tombés en martyrs. Cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a indiqué: ” Cette opération ne nous empêchera pas de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Nous sommes toujours déterminés à défendre la patrie des dangers qui la menacent, et l’intérêt du peuple, loin des surenchères et des tiraillements”.

Le chef du gouvernement a ordonné de fournir l’assistance et l’encadrement nécessaires aux familles des quatre martyrs, ajoute la même source.

Une mine artisanale a explosé, mercredi, à Jebel Selta dans la délégation de Jelma, gouvernorat de Sidi Bouzid, au passage d’une patrouille de l’armée relevant de la base militaire de Sbeïtla, mercredi 03 février 2021.

A noter que l’adjudant Mourad Fedaoui a succombé, mercredi soir, à ses blessures. Il a été blessé dans l’explosion d’une mine, le 14 janvier dernier, sur les hauteurs du Kef.

Tekiano avec TAP