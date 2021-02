Les meilleurs sites streaming gratuits pour regarder les films et séries en 2021 (sélection)

Avec des salles de cinéma et de spectacles qui ouvrent et ferment à l’improviste selon la fluctuation du contexte pandémique, il n’est plus aussi facile de regarder des films récents. De plus, la majorité des fans désirent regarder les derniers épisodes de leurs séries préférées sans avoir à attendre leurs sorties décalées à la télé…

La rédaction a sélectionné pour vous une liste des meilleurs sites streaming gratuits de 2021. Des sites testés et fiables où vous pouvez regarder gratuitement des films internationaux et locaux ainsi que les derniers films du box office en ligne. Les séries et films sont disponibles en streaming gratuit dans les sites que nous vous proposons sans avoir recours à un débrideur.

Voici ci-dessous une sélection des Meilleurs sites streaming gratuits pour regarder les films et séries en 2021 :

Le site: french-stream.lol , un des meilleurs sites français de séries et films gratuits en 2021 avec une sélection de plusieurs séries récentes. Il est classé premier site streaming selon alexa et propose aussi des Animes!

Le site vfilms.ws est dédié exclusivement aux films en streaming gratuit. Les films sont classés par la date de sorties. Les films récents sont mis en avant en plus des films attendus et les films du Box Office.

Le site papystreaming.net est une référence du streaming. Il propose un large éventail de séries, films mais aussi des mangas en haute résolution, classés par genres. Des films dont la sortie va de 2020 à 1982.

Un des plus anciens sites streaming gratuits et toujours fonctionnel, le site dpstream. Le site dpstream1.com reste fidèle à lui-même en proposant aux internautes un bon catalogue de films et de séries les plus populaires et les derniers épisodes de leurs séries préférées mais aussi des Animes et des Mangas.

Le site tunisien Forja.tn. Un site proposant des films et séries en streaming gratuit en HD sans publicités. Le plus de ce site streaming tunisien est sa belle interface ainsi que la possibilité de regarder les bandes annonces des films avant de les visualiser en entier.

A noter que certains de ses sites ne manquent pas de publicités et de fenêtres pop-up , mais cela ne gâche en rien le plaisir de regarder un film en ligne gratuit sur son canapé!

