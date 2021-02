BMW FLEX, la formule de location avec option d’achat en Tunisie, chez Ben Jemâa Motors

La société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, lance une nouvelle formule de mise à disposition d’une voiture neuve, en partenariat avec Europcar. Une première en Tunisie, cette formule permet au client de payer des mensualités fixes adaptées à son budget, le BMW FLEX est la première offre de location avec option d’achat (L.O.A) de voiture neuve avec un pack de services all inclusive, offerte par Ben Jemâa Motors et Europcar.

BMW FLEX, comment ça fonctionne ?

Avec la formule BMW FLEX, le client paye des mensualités fixes durant une période préétablie (pouvant aller jusqu’à 5 ans) avec l’option d’achat de la voiture à l’échéance du contrat moyennant le paiement d’un reliquat.

La formule BMW FLEX permettra aux clients de prendre un véhicule BMW à un coût raisonnable incluant un pack de services avec la possibilité, à la fin de la période de location, de renouveler la mise à disposition du véhicule, de le restituer ou l’acquérir moyennant le paiement du solde dû préétabli (appelé valeur résiduelle).

Outre les mensualités, la formule BMW FLEX intègre une panoplie de services offerts par Ben Jemâa Motors et Europcar dans le cadre d’un pack All Inclusive :

· La garantie (5 ans/100.000),

· L’entretien du véhicule,

· L’assurance tous risques,

· La mise à disposition d’une voiture de courtoisie,

· Le remplacement d’un jeu de pneus,

· Les taxes de circulation et les visites techniques,

· Le service de prise en charge personnalisé.

Cette formule « clé en main » permet au client de gérer son budget plus facilement tout en oubliant les contraintes liées à l’entretien de son véhicule. Les modalités de paiement sont adaptées aux revenus et capacité de remboursement des futurs acquéreurs grâce à des modalités variables et flexibles : Ben Jemâa Motors en collaboration avec Europcar pourra ajuster la mensualité proposée par le client en modifiant l’ensemble des paramètres de l’offre (apport initial, valeur du rachat, nombre d’annuités…).

Avec BMW FLEX, la nouvelle BMW Série 3 à partir de 2890 DT HT/mois

Avec ses 7 générations, la BMW Série 3 n’a cessé d’évoluer pour devenir une voiture qui incarne mieux que tout autre modèle la sportivité dans le segment des voitures moyennes. Une attention particulière a été portée non seulement sur des aspects tels que le design, la dynamique et l’individualité, mais aussi sur la motorisation.

Une nouvelle gamme équipée d’un moteur de cylindrée 1598cm3, et dégageant une puissance de 170hp (puissance fiscale 9cv) est lancée sur le marché Tunisien, par l’importateur Ben Jemâa Motors, proposée en 4 finitions allant de la finition « Access » à partir de 156.000dt TTC à la finition pack M Sport.

Des dimensions élargies, un aérodynamisme amélioré et des composants légers en aluminium de haute qualité font de la BMW Série 3 un véhicule remarquable dans son segment. La BMW Série 3 de septième génération réalise la symbiose parfaite entre sécurité maximale, conduite innovante et plaisir de conduite sportive.

Grâce à la formule BMW FLEX, il devient plus facile d’accéder à la nouvelle BMW Série 3 et ce à partir de 2890 DT HT/ mois tous services inclus sur une période de 5 ans.

BEN JEMAA MOTORS

Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, se distingue par une expertise relative aux normes et aux exigences du BMW Group. La Société offre pour chacune de ses marques :

– Un large panel de modèles qui répondent aux besoins de sa clientèle.

– Un Service après-vente conforme aux standards de la marque.

– Une disponibilité de pièces de rechange certifiées d’origine.

– Un réseau de qualité avec Baccouche Automobiles à Sousse.

Groupe Europcar :

Europcar est la marque leader dans la mobilité en Europe. Présente dans plus de 130 pays, la société offre à ses clients l’un des plus grands réseaux de location à travers ses propres opérateurs, franchisés ou partenaires.

Communiqué