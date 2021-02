Spécial Saint – Valentin : spectacle chorégraphique Roméo & Juliette à Tunis

La création chorégraphique “Roméo & Juliette”, produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis sera présentée en avant-première dimanche 14 février 2021 à 15h sur la scène du Théâtre de l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture.

Ce spectacle sur l’histoire des célèbres amants shakespeariens, Roméo & Juliette, est conçu dans le cadre d’une coopération artistique tuniso-italienne renouvelée. Sa date coïncide avec la fête de la Saint Valentin, célébrée le 14 février de chaque année.

Cette nouvelle création chorégraphique est signée par le chorégraphe Italien Luca Bruni et avec la participation des danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis, le décor et costumes sont conçus par le scénographe Mario Ferrari, la musique de Sergi Prokofiev et une composition originale de Marco Schiavoni, ainsi que Maria Olga Palliani et Veronica Nieddu en tant qu’assistantes à la chorégraphie.

Une première version de la chorégraphie Roméo et Juliette a été présenté, en février 2019, dans le cadre d’un grand spectacle de l’Orchestre Symphonique tunisien (OST), dirigé par le maestro français Flavian Boy. Sous la direction de la soprano Amira Dakhlia, 60 choristes du choeur de l’opéra de Tunis avaient alors interprété des extraits de Carmen de Bizet.

Le spectacle sera sous forme de balade sonore et visuelle dans le monde de Sergei Prokofiev et son chef d’oeuvre composé à partir de la pièce éponyme du dramaturge anglais William Shakespeare.

Le Théâtre de l’Opéra souligne que ce spectacle initié en 2019, a dû être interrompu en mars 2020 en raison de la crise sanitaire. En application du protocole sanitaire en vigueur, un nombre limité de spectateurs sera accepté au spectacle du 14 février.

Tekiano