Google Doodle rend hommage à l’écrivain russe Boris Pasternak auteur de Docteur Jivago

Google rend hommage à un géant de la littérature en émettant un Google Doodle à l’effigie du célèbre écrivain, poète, musicien et traducteur russe Boris Pasternak, à l’occasion de son 131ème anniversaire.

Né à Moscou le 10 février 1890, Boris Leonidovich Pasternak a grandi dans une maison artistique. Il est fils d’un peintre et d’une pianiste qui l’ont initié au dessin et à la musique. Il a consacré des années à la composition musicale, mais finalement, Pasternak s’est éloigné de l’héritage familial à la poursuite de la grandeur littéraire, souligne Google.

Pasternak a d’abord été salué pour son livre sorti en 1922 et intitulé “Sestra moya zhizn” (Ma soeur, la vie), un cycle de poèmes explorant l’amour et la vie. Vers la fin de sa carrière poétique, Boris Pasternak a réussi à faire passer en contrebande un manuscrit de 800 pages intitulé Docteur Zhivago hors de l’URSS.

Le docteur Jivago, un récit semi-autobiographique sur les séquelles de la révolution russe, a été publié pour la première fois en Italie en 1957 et a été rapidement banni par l’Union soviétique pour son message appelant à défendre les libertés personnelles.

Malgré la censure, le roman épique est devenu un best-seller international et a permis à Boris Pasternak de remporter le prix Nobel de littérature en 1958.

Le film italo-américain “Le Docteur Jivago” (Doctor Zhivago), une adaptation du livre, réalisé par David Lean et sorti en 1965 avec en tête d’affiche l’acteur égyptien Omar Sharif, est le neuvième plus gros succès de l’histoire du cinéma et a remporté 5 Oscars.

S.B.