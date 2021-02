Athletic Bilbao vs Levante: Chaines pour regarder la demi-finale de la coupe du Roi du 11 février 2021

Athletic Bilbao affronte Levante jeudi 11 février 2011 dans le cadre de l’autre demi-finale aller de la coupe du Roi espagnol. Le match Athletic Bilbao vs Levante se déroule à partir de 21H sur la pelouse du stade San Mamés.

L’ Athletic Bilbao, vainqueur de la Supercoupe d’Espagne aux dépens de FC Barcelone à la mi-janvier 2021 (3-2 a.p.), recevra l’équipe de Levante, un match l’issue indécise entre deux équipes qui se tiennent de près en championnat, où les Basques sont 11es et les “Granotas” 9es. La veille, le match Barcelone vs Séville s’est soldé avec la défaite de la Barça (2.0) .

Vous pouvez regarder le match Athletic Bilbao vs Levante en direct live sur les chaines Cuatro, L’EQUIPE et Sport TV 3. Le streaming du match Athletic Bilbao vs Levante est accessible sur le site de l’Equipe 21.

Tekiano