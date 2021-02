Etudes en France: Edufrance inaugure de nouveaux locaux à Tunis

Pour répondre aux nouveaux besoins d’accompagnement des jeunes et les aider à bien accomplir leurs projets d’études à l’étranger, Edufrance déménage et s’agrandit. De nouveaux locaux ont été inaugurées , par Sophie Renaud, directrice de l’Institut Français en Tunisie et Hosni Dakhlaoui, Directeur campus France Tunisie, à Tunis .

Edufrance est un organisme d’orientation et de conseil dont l’objectif est accompagner les élèves dans la réalisation de leurs projets d’étude en garantissant un service de qualité.

Les nouveaux locaux d’Edufrance à Tunis illustrent une nouvelle étape dans la volonté de fournir un espace et un environnement conviviaux, et de pérenniser la qualité de l’accompagnement des candidats en créant et en développant les outils et les services qui facilitent le chemin vers la réalisation de l’objectif et c’était une bonne occasion pour approuver ça lors de la semaine de l’éducation qui a été lancée récemment .

Edufrance, qui n’a cessé de conseiller, orienter et accompagnée les jeunes dans la réalisation de leurs projets d’études en France, a désormais pour objectif de faire essaimer ses services dans plusieurs villes. Aujourd’hui elle est présente à Sfax e à sousse.

Tekiano avec communiqué