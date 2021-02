ILEY’COM, une marketplace tunisienne entièrement dédiée à l’économie sociale et solidaire

Une marketplace tunisienne, 100% destiné à l’ESS, l’économie sociale et solidaire, élaborée par l’incubateur ILEY’COM (pour vous) de l’association “La Tunisie de Demain” (Tunisia Tomorrow), sera officiellement lancée.

Il s’agit d’une plateforme électronique et/ou application mobile sur laquelle les vendeurs indépendants, professionnels ou particuliers, ont la possibilité de vendre leurs produits 100% fait-main et made in Tunisia ou proposer des services en ligne.

Son objectif est créer un espace d’achat et de vente des produits tunisiens issus de l’économie sociale et solidaire et les promouvoir sur le marché international. Cet espace est destiné aux créateurs, artisans, créateurs culinaires et porteurs de projets à impacts sociaux et environnementaux.

Pour découvrir la marketplace, vous pouvez visiter le site ileycom.com . Il est indiqué qu’en achetant un article sur le site, une formation au profit d’un entrepreneur social, artisan ou un porteur de projet sera assurée.

🍀 كانك فنان وإلا حرفي و إلا مبتكر و إلا صاحب مشروع عندو طابع إجتماعي أوبيئي ! 🍀

🔥في إليكم تنجم تحل حانوتك و تدخل ساحة السو ق التونسية و العالمية

Avant d’être une marketplace, ILEY’COM est un programme d’incubation sociale de 8 mois destiné aux entrepreneurs sociaux tunisiens en phase initiale de leur projet. Les entrepreneurs sont formés à la maîtrise des outils de gestion de projet, la création juridique, le financement des projets et le crowdfunding, les bases du marketing et la stratégie de communication.

Le marché en ligne Ilyecom sera officiellement lancé le 17 février, vous pouvez participer à l’événemennt de lancement prévu en ligne en vous inscrivant via le lien suivant: Lancement de la première marketplace sociale et solidaire ILEY’COM

