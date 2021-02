La Cité des Sciences Tunis et l’office des œuvres universitaires signent un partenariat

Un accord de partenariat vient d’être conclu entre la cité des sciences de Tunis et l’office des œuvres universitaires pour le nord. Cet accord a pour objectif d’organiser des programmes et des activités scientifiques et culturelles au profit de 120 mille étudiants dont 30 mille sont résidents dans des foyers relevant de l’office, a indiqué Fathi Zagrouba, directeur général de la cité des sciences de Tunis.

Dans une déclaration à la TAP, cet accord a pour objectif de faciliter à l’étudiant l’accès aux espaces scientifiques de la cité des sciences de Tunis et de bénéficier des prestations accordées durant toute l’année.

Le directeur général de l’office des oeuvres universitaires pour le nord, Hassen Fery, a souligné pour sa part, les efforts de l’office à travers cette initiative à accorder aux étudiants la possibilité de participer à l’animation et l’organisation des manifestations qui seront programmées. Une initiative a pour objectif d’intégrer les étudiants et leur apprendre un ensemble de compétences de gestion.

Tekiano avec Tap