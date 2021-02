L’enseigne Feryel Studio ouvre un salon dédié aux hommes

Le succès de Feryel Studio tient au professionnalisme de Feryel et de ses équipes, mais aussi à l’ambiance inimitable et inégalée qui habite les lieux… Les clientes résument, elles-mêmes, cette magie : « Chez Feryel, on se sent bien, on sait qu’on en ressortira plus belle, on prend plaisir à y revenir régulièrement et on aime partager ce lieu avec nos amies et proches… ».

Cette atmosphère toute particulière, Feryel Ben Houhou a décidé de la décliner pour les hommes… En effet, dans quelque temps, un Studio Hommes ouvrira ses portes et proposera des services de coiffure et de soins spécialement dédiés à la gente masculine.

« Un nouveau défi, certes, mais un défi mesuré et minutieusement préparé. Cette atmosphère unique qui enveloppe Feryel Studio, j’ai décidé de la reproduire pour les hommes en ouvrant un espace de coiffure et de soins qui va leur être spécifiquement réservé… Notre client homme, de tout âge, aura plaisir à venir chez nous, car il se sentira chez lui, à l’aise, dans une ambiance détendue, cocooning et masculine… » annonce Feryel qui réserve d’autres surprises pour l’inauguration très prochaine.

Le salon Feryel Studio est fondé cinq ans auparavant par Feryel Ben Houhou à El Manar. Cinq années de passion, de réussite et de défis pour Feryel, artiste aux 2 cœurs tunisien et algérien… L’ouverture de ce nouveau salon de beauté en Tunisie sera annoncée sur la page Facebook de Feryel Studio.

Tekiano avec communiqué