Ma vie en VF, une série de podcasts tunisiens autour de la Francophonie

Ma vie en VF est une nouvelle série de podcasts tunisiens produite par Tunisia podcasts et Raouia Kheder. Cette série de podcasts autour de la francophonie se décline en conversations et petits récits. Des tranches de vie racontées, des souvenirs partagés, des regards posés et des réflexions menées sur notre rapport à la langue française.

À travers les témoignages de diverses figures publiques tunisiennes, les podcasts de Ma vie en VF est un nouveau format soigneusement adapté à nos nouveaux modes de vie qui commence à se frayer un chemin dans la routine quotidienne. À écouter sans modération, où que vous soyez, à partager, à commenter et surtout à débattre. Raouia Kheder nous en dit un peu plus dans la vidéo qui suit:

L’Institut français de Tunisie explique que l’accompagnement de ce projet s’insère dans le cadre de la valorisation des initiatives portées par des médias, des journalistes autour de nouveaux formats culturels et d’informations. Ce soutien fait partie du programme d’appui aux contenus francophones dans les médias, parallèlement à la célébration en 2021 du Sommet de la Francophonie.

A noter que les podcasts de Ma Vie en VF seront proposés à raison de de 2 séries par mois et seront disponibles sur les plateformes Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ainsi que les comptes sur les réseaux sociaux de l’IFT.

