Un Centre de Réanimation Covid -19 à Djerba grâce à la Fondation Djerba Développement Durable

Les membres de l’association Djerba Développement Durable annoncent la prochaine inauguration d’un centre de réanimation pour les malades du coronavirus et désirent à cette occasion remercier tous ceux qui ont contribué à sa réalisation et aux bénévoles qui ont permis de l’édifier et tous ceux qui fait des dons.

Les travaux du Centre de Réanimation Covid -19 à Djerba viennent d’être achevés et l’inauguration officielle aura lieu ce Dimanche 14 février 2021 sous l’égide de Monsieur Le Gouverneur de Médenine.

Vidéo du centre de réanimation Covid-19 à Djerba:

Un Grand Bravo à tous ceux qui ont contribué à réaliser ce projet, fière d’être Tunisienne.

L’impossible n’est pas… Posted by Fondation Djerba Développement Durable on Wednesday, February 10, 2021

Pour le projet du Centre de réanimation, la Fondation Djerba Développement Durable a constitué trois équipes. Une première équipe en charge de la collecte des fonds estimés à 1,5 millions dinars. Une deuxième équipe en charge de la Communication. Et enfin une troisième, sur le terrain à Djerba, a été chargée du pilotage du projet.

Il y a lieu de préciser que l’idée du projet est une initiative de l’Association des Architectes de Djerba et d’autres Organisations de la société civile. Ils ont fait appel à la Fondation pour obtenir le financement et mener à bonne fin le projet.

L’équipe de Djerba inclut des volontaires de différentes spécialistes : architectes, ingénieurs, médecins, juristes. Elle œuvre en étroite collaboration avec l’Association des Architectes, celle des ingénieurs, le Collectif des médecins, l’administration de l’hôpital Sadok Mokadem ainsi que la municipalité de Houmet Souk.

Les premiers travaux de réaménagement ont commencé le 28 avril 2020. Ils ont pu démarrer grâce à la contribution des premiers donateurs, mais également grâce à la contribution de certains corps de métiers engagés dans les travaux et qui ont offert leurs services gratuitement ou au prix coutant.

