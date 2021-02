Concours du Jeune Artiste de l’année 2021 sous le thème “La dictature des déchets”

Le Centre Culturel 421 sis Raoued annonce le lancement d’un concours national dédié aux artistes tunisiens, peintres, photographes et sculpteurs qui devront proposer des projets artistiques sous le thème “La dictature des déchets”.

Un jury de professionnels sélectionnera les 30 meilleurs œuvres artistiques qui seront exposées à la galerie 421 dans le cadre d’une exposition collective, sous le même thème, regroupant des artistes de renommée et ce du 27 Mars au 18 Avril 2021.

Le grand gagnant aura le prix du ‘Jeune artiste de l’année 2021’ et recevra 5000 dinars.

Les artistes intéressés par le concours doivent confirmer leurs participations par e-mail sur l’adresse : centreculturel421@gmail.com et envoyer leurs œuvres ainsi que les fichiers techniques à la galerie 421, et ce avant le 5 Mars 2021.

A noter que le terme jeune est pris au sens moral du mot puisque le concours est ouvert à tous, sans limite d’âge, donc tout le monde du moment où il est porteur d’un projet artistique respectant le thème est invité à participer.

Tekiano avec le Centre culturel 421