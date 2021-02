Lancement du Prix FABA de littérature par la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed

La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) annonce le lancement à partir de l’année 2020-2021, d’un prix littéraire annuel intitulé Prix FABA de littérature en hommage à celui dont elle porte le nom. L’ouverture du dépôt des candidatures a démarré fin 2020 et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2021.

Le “prix FABA” a comme principal vocation de promouvoir la culture par le biais du livre et au développement de la pratique de lecture notamment chez les jeunes. Son objectif d’intérêt général cherche à soutenir la création littéraire, mais également, les éditeurs et les libraires.

Le prix récompense la meilleure œuvre dans les catégories suivantes :

– le roman tunisien de langue arabe (20 000 DT)

– le roman tunisien de langue française (20 000 DT)

– l’essai en langue arabe ou française (20 000 DT)

– le livre illustré pour enfant (5000 DT pour l’auteur – 5 000 DT pour l’illustrateur)

– le livre d’art (20 000 DT)

– le premier roman (5 000 DT)

Abdelwahab Ben Ayed, est un homme d’affaires tunisien, né en avril 1938 à Sfax et mort le 4 avril 2019. Il est connu comme le fondateur et le premier PDG du groupe Poulina.

La proclamation des résultats et la distribution des prix sont prévues pour le dernier samedi du mois de novembre 2021. Cette date correspondra à un rendez-vous annuel pour fêter le livre et les écrivain-e-s.

Pour l’inscription & pour plus de détails, veuillez cliquer sur ce lien :

https://forms.gle/Zyh4fnopVBLHHD8e6