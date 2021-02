Le temps sera froid dans la plupart des régions de la Tunisie lundi 15 février 2021. Les températures maximales seront comprises entre 06 et 12 °C dans le nord et les hauteurs et entre 11 et 17°C dans le reste des régions.

Le vent fort se poursuit près des côtes et la mer sera houleuse à très agitée. La vigilance doit être de mise pour les activités de pêche et de navigation.

Des nuages parfois denses avec pluies locales sur les régions côtières Est sont attendus.