Barça vs PSG: où regarder le match choc de la champion’s league du 16 février 2021

La Barça affronte le PSG mardi 16 février 2021 dans le cadre d’un match comptant pour la huitième de finale aller de la league des champions. Le match choc Barça vs PSG se déroule à partir de 21h sur la pelouse du stade Camp Nu à Barcelone.

Un match chocs entre Barça et PSG; les deux équipes de foot qualifiées de meilleurs ennemis d’Europe.

Le club FC Barcelone a fait carton plein en Liga grâce à un Lionel Messi en pleine forme en plus des ces joueurs phares Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Le PSG pourra compter sur ses joueurs de talent Marco Verratti,Idrissa Gueye ou encore Moise Kean et Kylian Mbappé.

Le match Barça vs PSG sera diffusé en direct live sur les chaines beinsports ar 1, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones, Sky Sport Allemagne 2, Sky Sport Autriche 1 etSky Sport Uno . Vous pouvez regarder le match Barça vs PSG en streaming en vous abonnant à beinconnect.

