Festival “Dar Sébastien fait son opéra” du 18 au 21 février 2021 à Hammamet (Programme)

Le festival “Dar Sébastien fait son opéra” revient pour une nouvelle édition du 18 au 21 février 2021 au Centre culturel international de Hammamet (CCIH). Cette manifestation, de par sa programmation cyclique, devient une tradition bien ancrée dans le paysage artistique et culturel hammametois.

Cette année, cinq groupes proposent des programmes diversifiés qui offrent l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir des œuvres majeures du répertoire lyrique à travers des airs célèbres et d’autres moins connus.

Les 6 chanteurs tunisiens de chant lyrique qui revisiteront les meilleurs classiques du genre sont Haythem Hadhiri et Mohamed Amine Bouhlel (Baryton), Fatma Gabsi, Amina Baklouti et Lilia Ben Chikha (Soprano) et Baha Eddine Ben Fadhl (Contre-ténor).

Programme du Festival “Dar Sébastien fait son opéra” du 18 au 21 février 2021 à Hammamet :

Jeudi 18 février : “Lyrique de chambre”

Fatma Gabsi (Soprano), Bassem Makni (Piano), Youssef Messaoudi (Clarinette)

Farouk Shabou (Violoncelle)

Vendredi 19 février: “Tornado de amor”

Amina Baklouti (Soprano), Heythem Hadhiri (Baryton), Elyes Blagui (Piano)

Samedi 20 février: “Notte Barocca”

Baha Eddine Ben Fadhl (Contre-ténor)

Orchestra Da Camera di Tunisi: Racem Dammak, Ridha Dhaker, Ala Bouslama, Habib Ben Attia, Meriem Jeddou et Molka Kannou (violons), Hafedh Moatamri (Alto)

Mohamed Amine Ben Smida (Violoncelle), Sofiane Saadeoui (Contrebasse)

Dimanche 21 février: “Flânerie Lyrique”

Lilia Ben Chikha (Soprano)

Mohamed Amine Bouhlel (Baryton)

Quatuor Mezzo: Yassine Guettat (violon), Mohamed Amine Gasmi (violon), Mourad Frini (alto), Mohamed Amine Ben Smida (violoncelle).

Tous les concerts du festival “Dar Sébastien fait son opéra” commencent à 17h30, sauf le concert final, prévu à 16h30. En application du protocole sanitaire, le nombre de places est limité à 30% de la capacité d’accueil de la salle de Dar Sébastien, indique le CCIH. Le prix du ticket est fixé à 15 DT.

A noter qu’une partie des concerts sera transmise en streaming sur la page Facebook du Le Centre Culturel International de Hammamet .

