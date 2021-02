où regarder le match FC Porto vs Juventus Turin et match Séville FC vs Borussia Dortmund du 17 février 2021

Les 1/8èmes de finale aller de la Ligue des Champions se jouent mercredi 17 février 2021 avec le match FC Porto vs Juventus Turin et match Séville FC vs Borussia Dortmund. Les deux rencontres de la champion’s League se déroulent à partir de 21H.

Vous pouvrez regarder le match FC Porto vs Juventus Turin en direct live sur les chaines beinsports ar 1, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones 1, Sport TV+, Sky Sport Allemagne 2, Sky Sport Uno, RTS 2, SRF 2 et RSI La 2. Le streaming du match FC Porto vs Juventus Turin est accessible en vous abonnant au site beinconnect.

Vous pouvrez regarder le match Séville FC vs Borussia Dortmund en direct live sur beinsports ar 2, RMC Sport 2, Movistar Liga de Campeones et Sky Sport Football. Le streaming du match Séville FC vs Borussia Dortmund est accessible sur le site de Movistar Liga.

Tekiano