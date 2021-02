Les températures seront en hausse, mercredi 17 février 2021. Les maximales se situeront entre 16 et 20 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 18 et 22 degrés sur le reste des régions Tunisiennes.

Le Ciel est peu nuageux. Vent modéré, d’une vitesse ne dépassant pas 50 km/h sur le Sud-Est du pays. La mer sera agitée sur le Golfe de Gabès est peu agitée sur le reste des cotes.