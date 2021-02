Tunisie : Un numéro vert gratuit dédié aux Jeunes et Adolescents pour les assister en temps de crise

La santé mentale des jeunes et des ados subit des fluctuations qui ne sont pas négligeables de part le grand mouvement hormonal et les métamorphoses corporelles et psychiques subis à grande vitesse en plus de la pression des études et des examens. En ces temps de crise sanitaire, l’impact du coronavirus est considérable sur ces jeunes qui vivent peut être plus mal que les adultes, les privations de liberté.

Le Fonds des Nations Unies pour la Population en Tunisie,UNFPA Tunisia, et l’Institut Nebras ont pensé à fournir un soutien moral à ces enfants et adolescents en lançant la première ligne verte d’appui psychologique dédiée aux Jeunes et Adolescents en Tunisie الشباب_خط# à travers le numéro vert 80105550.

Le lancement de cette ligne s’inscrit dans une volonté de promouvoir la santé mentale des jeunes et adolescent.es impactée par la crise aigüe causée par le COVID19.

L’objectif de cette initiative est de fournir de l’écoute, de l’orientation et une prise en charge psychologique à toute jeune personne dont la vie a connu des bouleversements liés au coronavirus (perte d’un ou de plusieurs proches par le COVID19, perte d’emploi, précarité économique, avoir été victime du COVID19, déscolarisation, échec scolaire, confinement général, isolement, perte de la vie sociale, recrudescence des violences et des tensions au sein des foyers, etc…).

L’UNFPA Tunisia et l’Institut Nebras précisent que cette ligne verte est mise à la disposition de ces adolescent.es et jeunes ayant entre 12 et 35 ans. Un pool de spécialistes (psychologues, pédopsychiatres et psychiatres) seront au bout de la ligne pour les écouter, les orienter et les prendre en charge gratuitement et en toute confidentialité.

La crise sanitaire due au coronavirus a aussi impacté les relations entre les membres de la famille. Les jeunes s’isolent encore plus et deviennent dépendants des jeux vidéos et surtout ne trouvent pas à qui se confier indique docteur Rania Klibi, psychologue, qui invite les jeunes tunisiens à demander des conseils auprès de spécialistes et appeler الشباب_خط# au 80105550 pour bénéficier d’une assistance psychologique.

I.D.