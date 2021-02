Benfica vs Arsenal: où regarder le match de la ligue Europa du 18 février?

Arsenal affronte le Benfica jeudi 18 février 2021 lors d’une rencontre comptant pour les 16èmes de finale de la Ligue Europa. La match Benfica vs Arsenal se déroule à 21H sur la pelouse du Estádio da Luz.

C’est la 20ème participation à la Ligue Europa pour la Benefica qui a remporté deux de ses trois derniers matchs, contre Estoril et Famalicao. Les Gunners d’Arsenal se doivent de montrer qu’ils sont déterminés à faire mieux que leurs derniers matchs : seulement une victoire face à Leeds sur les trois dernières rencontres.

Vous pouvez regarder le match Benfica vs Arsenal en direct live sur les chaines beinsports ar 1, RMC Sport 2, Movistar Liga de Campeones 1, Sport TV 1 et Sky Sport Football. Le streaming du match Benfica vs Arsenal est disponible en vous abonnant à beinconnect.