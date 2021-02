Mars 2020 : Suivez l’atterrissage de “Perseverance” sur Mars en streaming ce soir !

C’est un moment spatial inédit de l’année 2021 que les terriens s’apprêtent à vivre en ce jeudi 18 février 2021. Le rover “Perseverance ” de la station spatiale américaine NASA, va atterrir sur la planète Mars, jeudi soir, 18 février 2021, aux alentours de 22h, annonce la NASA.

Pour les équipes qui travaillent sur la mission “Mars 2020”, dont fait partie le tunisien, Mohamed Abid, en tant qu’ingénieur en chef adjoint en mécanique au sein du Jet Propulsion Laboratory (JPL), cet atterrissage s’annonce comme un moment intense et passionnant.

U.S. Embassy Tunis informe qu’il est possible de suivre ce moment historique qu’est l’atterrissage de Perseverance sur Marsa en direct streaming sur les réseaux sociaux de la NASA et sur le site de la station spatiale : https://mars.nasa.gov/mars2020/timeline/landing/watch-online/.

شاهد لقطات حية لهبوط مركبة Perseverance Mars Rover التابعة لناسا، يوم الخميس 18 فيفري. تبدأ التغطية الساعة 20h15 بتوقيت… Posted by U.S. Embassy Tunis on Wednesday, February 17, 2021

Le Jet Propulsion Laboratory, le centre de recherche de la Nasa, a même forgé l’expression de ” 7 minutes de terreur ” afin de décrire le temps nécessaire à la sonde pour atterrir sur Mars, lit-on sur le site Numerama.

L’un des objectifs de cette mission est de pouvoir détecter et comprendre des mouvements comme les ” tremblements ” ou les séismes sur la planète rouge. L’arrivée du rover Perseverance et son atterrissage sur Mars devrait produire des signaux repérables par les sismomètres.

” Il y a deux ans, InSight est parvenue à détecter un ” tremblement de Mars “, soit la première détection d’un séisme sur une autre planète. Les raisons des différences entre les séismes détectés sur Terre et sur Mars sont encore mal comprises. Il faut se rappeler que, sur Terre, nous avons de nombreuses stations sismiques, capables de détecter les tremblements, ce qui aide à déterminer l’ampleur d’un séisme ou sa localisation.

” Sur Mars, où nous n’avons qu’une seule station sismique, c’est beaucoup plus difficile à faire “, explique Benjamin Fernando dans The Conversation “, cité par la même source.

Ainsi, même si des centaines d’événements ont pu être détectés par InSight, il reste délicat d’estimer leur taille ou leur positionnement. Si seulement nous avions une source dont on connaissait les propriétés, cela permettrait de calibrer InSight, qui pourrait se servir de cette détection pour avoir un point de référence.

En effet, la mission Mars 2020 a quitté la Terre le 30 juillet 2020. L’atterrissage du rover Persévérance sur Mars marque désormais le début d’une aventure longue de dix ans.

Cette mission va durer une bonne décennie, puisque les toutes dernières opérations doivent s’achever aux débuts de la décennie 2030, selon la NASA.