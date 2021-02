Shitana Ultra Trail, 2è édition : Participez à des courses de 45 et 80 km le 3 avril à Béja

Après le succès de sa première édition, l’équipe SHITANA lance son prochain événement, Shitana Ultra Trail, samedi 3 avril 2021 à Nefza au gouvernorat de Béja. Les participants pourront choisir entre deux courses un trail de 45 km et l’ultra trail de 80 km. Les deux courses auront lieu simultanément.

Tout le monde, Runners, randonneurs, amateurs de tourisme alternatif et médias auront rendez-vous dans un endroit paradisiaque pour le lancement de Shitana 2nd edition. Shitana Ultra Trail est le plus grand trail en montagne en Tunisie qui allie forêt, plage et montagne comme Cap Negro et Djebel Shitana qui emprunte son nom à la libellule.

Certes, cette édition se déroulera dans un contexte sanitaire exceptionnel : le Covid-19. Toutefois, l’équipe SHITANA a adopté un protocole sanitaire strict pour assurer la sécurité des participants et le bon déroulement de cette édition. Les mesures sanitaires sont conformes aux instructions recommandées par les autorités locales et les grandes organisations mondiales dans le domaine de l’Ultra Trail.

L’intérêt local et international envers ce rendez-vous se traduit par le nombre croissant de participants. Plus de 200 coureurs de nationalités différentes sont attendus pour l’édition 2021.

À travers la course SHITANA, l’association Poney Mogods pour le Tourisme (APMT) désire promouvoir le tourisme durable, le développement économique de la région particulièrement la femme rurale, la lutte contre l’exode rural, l’égalité du genre et la vulgarisation du parcours notamment, aux coureurs de trail.

La réussite de SHITANA repose également sur l’implication et la générosité de nos partenaires, donateurs, médias, et bénévoles sans qui, rien ne serait possible.

Inscription et programme complet sur : WWW.SHITANA.TN

