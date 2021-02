Foire du livre de Tunis 2021 : la 36e édition de la FILT reportée

Le comité directeur de la 36ème édition de la foire internationale du livre de Tunis (FILT) annonce le report de cette édition prévue du 2 au 11 avril 2021 à une date ultérieure de la même année.

Cette décision a été prise à la suite de difficultés sérieuses enregistrées en ce qui concerne le non acheminement des livres au ports de Tunis dans les délais prévus à cause de la propagation de la pandémie de la Covid 19.

A noter que les éditeurs tunisiens, ainsi que les distributeurs (qui sont les plus importants exposants de la FILT en termes de surface) ont déjà annoncé qu’ils sont partagés quant à cette date d’avril, mais il semble qu’une majorité importante se prononcera pour le report ou l’annulation, pour des raisons de risque sanitaire, de difficultés d’organisation, de confinement en Tunisie, non limité dans le temps, et de risque d’annulation en dernière minute alors que les commandes ont été faites.

Tekiano