Parution des Ouvrages “Les Nuits d’un Spectre, Voyage dans le Temps” & “El Ghichir” de Youssef Chahed

Les ouvrages “Les Nuits d’un Spectre, Voyage dans le Temps” en français et “El Ghichir” arabe du narrateur Youssef Chahed” viennent de paraître aux Éditions Arabesques. Les lectrices et les lecteurs ont le choix entre le français et le dialectal Djerbien ou bien les deux à la fois.

Voyage dans le Temps est un retour aux années 60 du siècle dernier quand il n’avait qu’une dizaine d’années. Toutefois, ce voyage temporel ne le rajeunit pas. Il le traverse en un curieux sexagénaire avec plus d’un demi-siècle d’avance sur les insulaires. Son passé est leur avenir. Forcément, ils n’en ont aucun dessein, ni infime augure. Usant habilement de la préscience, il se permet de leur annoncer des prophéties sur des événements qui les attendent. D’aventure en aventure, de confrontations en défis, il ne cesse d’étonner et d’ébahir les personnes qu’il croise. N’ayant de compte à rendre à personne, il se permet des extravagances provoquant l’effarement autour de lui.

Quant à El Ghichir, il est une traduction enrichie de son premier ouvrage « Feuillets d’Enfance ou La mémoire parlante ». Il y relate Djerba d’antan et celle de son enfance. Le traditions et coutumes, la femme, la société djerbienne de l’époque et les grandes figures de Djerba y sont évoqués.

Youssef Chahed est né en 1951. Immigré, il vit depuis 1970 en France. Cependant il demeure amoureux de Djerba, l’île de son enfance. Se consacrant à l’écriture, il a publié chez les Editions Arabesques : Feuillets d’Enfance ou la Mémoire Parlante 2015, feuillets d’un Immigré 2016, Derniers Feuillets ou il était une fois Hédia 2017, Les nuits d’un Spectre 2019.

Tekiano avec communiqué