Sousse: Exposition “CHROMA-TIC” du 20 février au 18 mars 2021 à l’espace Préface

Le centre culturel Préface à Sousse accueille l’exposition Chorma-Tic de la jeune artiste tunisienne Souha Antit du 20 février au 18 mars 2021. Le vernissage de l’exposition aura lieu samedi 20 février à 16h à Préface.

Chroma-Tic c’est la première exposition personnelle de Souha Antit à travers laquelle, la jeune artiste a choisi de dévoiler son monde de peinture richement coloré , où elle expose son nouveau style qu’elle a adopté depuis quelques années.

Un style qui se distingue par une vivacité de couleurs et des motifs variés . Des portraits féminins hyper colorés qui décrivent des scènes de la vie d’une femme. Pour elle, la femme c’est la joie , la douceur, la beauté . Tout simplement la femme c’est la vie , donc elle a choisi de la représenter à sa façon à l’aide de ses pinceaux et ses couleurs éclatantes.

Originaire de Tunis et âgée de 24 ans , Souha est étudiante en médecine dentaire et artiste peintre autodidacte. Passionnée de la peinture depuis son jeune âge . Elle s’est initiée à la peinture acrylique à l’âge de 13 ans.

Entre 2016 et 2020 elle a participé à 6 expositions collectives en Tunisie et pendant cette période elle a acquis une maîtrise plus confirmée et ses peintures semblaient prendre un caractère spécial et distinctif.