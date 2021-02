Bizerte: Vers l’aménagement du port écologique à la Baie de Sabra

L’infrastructure portuaire au gouvernorat de Bizerte sera consolidée d’ici la fin de l’année 2021 par la signature d’un accord portant sur l’aménagement du port écologique à la Baie de Sabra donnant sur le canal de Bizerte, a indiqué le directeur du port commercial de Menzel Bourguiba Lotfi Sassi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a ajouté que le nouveau port s’étend sur une superficie de 13 hectares et sera réalisé dans le cadre du partenariat public-privé, pour un coût total compris entre 500 et 600 millions de dinars.

Le port comprend un terminal à conteneurs spécialisé dans le transport de matériaux de fabrication des poteaux d’éclairage à l’aide de l’énergie alternative ainsi que 3 stations pour l’exportation et la fourniture du ciment semi-traité (clinker) et du sable pour l’industrie du verre.

Selon la même source, les travaux du projet liés à l’aménagement des surfaces et du site ont été déjà lancés et seront suivis par ceux axés sur l’entrée et la clôture du port, rappelant qu’un système très développé sera installé pour sécuriser les entrées terrestres et maritimes du port.

Tap