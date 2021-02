Les films de Stanley Kubrick à l’honneur par la cinémathèque tunisienne du 23 février au 7 mars

La cinémathèque tunisienne effectue un gros plan sur les films du grand réalisateur américain Stanley Kubrick en plus de la projection d’une série de films sous la thématique en noir et blanc à l’ère de la couleur, du 23 février au 7 mars 2021, à la salle Tahar Chériaa, Cité de la Culture de Tunis Chédli Kelibi.

Un zoom sera fait sur Stanley Kubrick réalisateur, photographe, scénariste et producteur américain, né le 26 juillet 1928 à New York et décédé le 7 mars 1999 dans son manoir de Childwickbury à Londres.

Ses treize longs métrages en quarante-six ans de carrière l’imposent comme l’un des cinéastes majeurs du XX siècle. Quatre de ses films sont classés dans le Top 100 de l’American Film Institute.

Programme du cycle des films de Stanley Kubrick et les films En noir et blanc à l’ère de la couleur par la cinémathèque tunisienne du 23 février au 07 mars 2021:

Mardi 23 février 2021 : 16h : Courts métrages tunisiens en noir et blanc

– EIDOS dir. Rami Jarboui

– LA NUIT DE BADR dir. Mehdi Hmili

– OFFRANDE dir. Halim Jerbi et Youssef El Behi

– KHMISSA dir. Molka Mahdaoui

– MAGNUM OPUS dir. Myriam Khamassi

– CUIRASSÉ ABDELKRIM dir. Walid Mattar

Mercredi 24 février 2021 : 16h : SONG WITHOUT A NAME dir. Melina León, 2019, Pérou, 97′, vostfr

Vendredi 26 février 2021 : 17h : AMOURS, LARCINS ET AUTRES COMPLICATIONS dir. Muayad et Rami Alayan, 2015, Palestine, 90′

Samedi 27 février 2021 : 17h : THE BARBER dir. Ethan et Joel Coen, 2001, États-Unis, 116′, vostfr

Dimanche 28 février 2021 : 15h : LOLITA dir Stanley Kubrick, 1962, États-Unis, 153′, vostfr

Mardi 2 Mars 2021 : 16h : THE GIRAFFE dir. Ahmed Magdy, 2018, Égypte, 75′

Mercredi 3 Mars 2021 : 16h : THE ARTIST dir. Michel Hazanavicius, 2011, France, 114′

Vendredi 5 Mars 2021 : 17h : Courts métrages tunisiens en noir et blanc

– EIDOS dir. Rami Jarboui

– LA NUIT DE BADR dir. Mehdi Hmili

– OFFRANDE dir. Halim Jerbi et Youssef El Behi

– KHMISSA dir. Molka Mahdaoui

– MAGNUM OPUS dir. Myriam Khamassi

– CUIRASSÉ ABDELKRIM dir. Walid Mattar

Samedi 6 Mars 2021 : 17h : SONG WITHOUT A NAME dir. Melina León, 2019, Pérou, 97′, vostfr

Dimanche 7 Mars 2021 : 15h : SHINING dir. Stanley Kubrick, 1980, États-Unis, 146′, vostf

La bibliothèque spécialisée de la Cinémathèque Tunisienne « Bibliothèque Mohamed Mahfoudh » est ouverte du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Accès libre.

Les projections qui débutant à 15H00, 16H00 et à 17H00 et dans le cadre du respect protocole (capacité de la salle réduite à 30 pour cent). Prix des tickets : 3dt et 2dt pour les étudiants.

Tekiano