Atlético de Madrid vs Chelsea: où regarder le match de champion’s league du 23 février

Atlético de Madrid et Chelsea s’affrontent Mardi 23 Février 2021 dans le cadre d’un match comptant pour les 8èmes de finale aller de Ligue des champions. Le match Atlético de Madrid vs Chelsea est joué à partir de 21h sur la pelouse du stade l’Arena Nationala à Bucarest et sera arbitré par Felix Brych.

L’Atlético de Madrid a gagné un seul de ses quatre derniers matchs. Chelsea a concédé quant à elle le match nul le week-end passé face à Southampton. L’autre match des 8èmes de finale aller de Ligue des Champions opposera Lazio Rome à Bayern Munich en direct sur RMC Sport 2 aussi à 21h.

Vous pouvez suivre le match Atlético de Madrid vs Chelsea en direct live sur les chaînes RMC Sport 1, beinsports ar 1, Movistar Liga de Campeones et Sky Sport Football. Le streaming du match Atlético de Madrid vs Chelsea est accessible en vous abonnant à bein connect.

