Le salon pour l’amour de l’Art: les 26 et 27 février 2021 à l’IFT

L’Institut français de Tunisie (IFT) en collaboration avec ARCHIVART proposent le Salon pour l’Amour de l’art, les vendredi 26 et samedi 27 février 2021 à l’IFT. Il s’agit d’une initiative qui offre une plateforme de visibilité aux artistes tunisiens et à leurs œuvres d’art pour les rendre plus accessibles.

C’est une occasion pour différents artistes de présenter leur travail, et de vendre une sélection de leurs œuvres dans des espaces/ateliers à leur image, mais également, de créer tout spécialement pour l’événement une œuvre ou une série limitée pour aller dans le sens d’une plus grande ouverture aux différents publics.

Les artistes sont multidisciplinaires; des photographes, des calligraphes, des architectes d’intérieur, des designers, des artistes plasticiens et visuels, des peintres et des artistes de rue investiront la cour de l’IFT.

Les artistes qui exposeront dans le cadre de ce salon à l’IFT sont : Atelier Glibett – Rachida Amara – Hela Ammar – Safa Attyaoui – Kaouther Bahri – Mohamed Ben Dhia – Kais Ben Farhat – Anis Ben Jemaa – Bacem Ben Othman – Sirin Boubaker – Marianne Catzaras – Najet Dhahbi – Hichem Driss – Chehrazed Feki – Besma Haddeoui – Mouna Jemal Siala – Kero – KOOM – Chawki Lahmar – Hela Lamine – Omeyma Medini – Ahmed Mhennaoui – Mylow – Noura Mzoughi – Pesko – Faten Rouissi – Hamza Sellmi – Othmane Taleb – Dalel Tangour – Majed Zalila – Aicha Zarrouk – Salim Zerrouki

La Startup tunisienne ARCHIVART qui coorganise l’événement est une plateforme d’expertise dans l’art Africain contemporain plastique et visuel. Elle connecte les artistes contemporains africains aux circuits de visibilité et de vente d’art à l’échelle locale et internationale.

L’entrée est libre et gratuite sous la tente installée à la Cour de l’IFT de 10h à 19h avec masque obligatoire.

Tekiano avec IFT