Manchester United vs Real Sociedad: Où regarder le match de l’Europa League

Manchester United et Real Sociedad s’affrontent jeudi 25 Février 2021 dans le cadre de la 16ème de finale retour de Ligue Europa. Le match Manchester United vs Real Sociedad sera joué à 21h sur la pelouse du stade Old Trafford à Manchester.

Lors du match choc de l’europa League, Manchester united a vaincu Real Sociedad 4 buts à 0 à l’aller le 18 février dernier assurant presque sa qualification pour les 8es de finale . Le match sera arbitré par Lawrence Visser.

Vous pouvez regarder le match Manchester United vs Real Sociedad en direct live sur les chaines beinsports ar 1, Movistar Liga de Campeones, RMC Sport 1, Sport TV 2 et Sky Sport Football. Le streaming du match Manchester United vs Real Sociedad est accessible sur bein connect.