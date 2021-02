Postulez pour le programme d’incubation spécialisé “Startup Nest” de Wiki Start UP

Wiki Start Up, premier incubateur privé lancé en Tunisie depuis 2011, lance le “Startup Nest”, un programme d’incubation et d’accompagnement de jeunes porteurs d’idées dans la structuration et la gestion de leurs projets, la formation de leurs équipes, l’accompagnement technique ainsi que le mentoring et ceci à travers les cohortes spécialisées.

Wiki Start Up s’associe à l’ONG SPARK Tunisie qui œuvre pour réduire le taux de chômage auprès des jeunes tunisiens, et le Ministère des Affaires Étrangères Hollandais qui seront les financeurs du programme Startup Nest. Pour rappel, ces derniers œuvrent dans le but de renforcer l’employabilité des jeunes par le développement de l’entrepreneuriat et la création de Startups tunisiennes.

Startup Nest débutera par une cohorte totalement dédiée à la FINTECH dans un premier temps et une 2ème cohorte pour l’AGRITECH.

Pendant le processus d’incubation, les entrepreneurs retenus seront soutenus par des experts du domaine qui seront considérés comme entités affiliés au programme, facilitant ainsi l’accès de ses entrepreneurs au marché et aux levées de fonds.

Le processus de sélection

Les porteurs d’idées auront du 26 février au 26 mars 2021 pour s’inscrire via un appel à candidature en ligne à un Hackathon qui déterminera les 14 startups retenues, 7 dans le domaine de la Fintech et 7 dans le domaine de l’Agritech.

Pendant 4 mois, les futurs entrepreneurs sélectionnés entreront dans une phase d’incubation à travers un accompagnement complet personnalisé orienté autour de diverses formations et activités. Ils seront guidés et soutenus par les experts de Wiki Start Up qui s’engage notamment à enrichir leur connaissance et développer leur networking.

Enfin, une possibilité de levée de fonds sera organisée au profit des porteurs de projet devant les comités d’investissement d’United Gulf Financial Services North Africa « UGFS-NA », un des leaders des sociétés de gestion sur la place tunisienne en termes de fonds gérés et leader dans le financement des sociétés innovantes, partenaire du projet.

Pour en savoir plus et déposer votre candidature, cliquez sur ce lien : https://www.f6s.com/startupnestbywikistartup/apply

Durant toute la période de l’incubation, les porteurs de projets seront sous le bienveillant encadrement des partenaires du projet porté par Wiki Start Up.

La PME MS Solution, Startup spécialisée en monétique, présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes de paiements mobile apportera son soutien et sera le mentor des lauréats de la cohorte Fintech.

De son côté, Ezzayra Solution, éditeur de solutions innovantes au service de l’agriculture et leader régional du secteur des services technologiques au profit des exploitants agricoles, sera la PME qui sera affiliée au programme Startup Nest pour la 2ème Cohorte “Agritech”.

Enfin, Paris&Co, agence de développement économique et d’innovation de Paris et de sa métropole, qui favorise la diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, apportera un soutien sectoriel et transversal aux équipes de Wiki Start Up et faciliter également l’accès des startups retenues à l’écosystème Français.

Tekiano avec Wiki Start Up