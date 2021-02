Campus Culture: Un PPP pour une meilleure accessibilité des étudiants tunisiens aux arts

L’IHEC de Carthage a abrité la conférence de presse pour présenter le projet CAMPUS Culture qui a réuni une audience composée d’étudiants, agitateurs culturels, artistes et journalistes. Le projet Campus Culture est un partenariat public privé qui vise à démocratiser l’accès à la culture auprès des étudiants tunisiens et les inciter à développer leurs connaissances dans les différents domaines liés à l’art.

Le noyau fondateur du projet Campus Culture est composé de 4 établissements universitaires tunisiens à savoir, l’Université Paris Dauphine I Tunis, l’IHEC Carthage, l’IPEST et Holberton School Tunis qui ont joint leurs efforts pour mettre au point ce PPP, un partenariat public privé innovant visant à promouvoir l’accès à la culture de leurs étudiants.

Ce concept a été imaginé pour permettre à de jeunes étudiants tunisiens et bien évidement les étudiants étrangers en Tunisie, qui ont choisi de suivre un des cursus scientifiques ou de gestion, reconnus pour favoriser l’employabilité, de s’ouvrir sur le monde des arts et d’éveiller leur esprit critique et leur créativité.

Ainsi ces établissements universitaires tunisiens publics et privées se sont associés dans un premier temps à des espaces de culture du grand Tunis à l’instar d’Ennejma Ezzahra et L’Agora à la Marsa, en attendant d’effectuer des partenariats avec d’autres institutions dédiées à la culture en Tunisie.

Le projet Campus Culture s’articule autour de 2 axes d’actions : • Le premier consiste à intégrer des activités culturelles dans les programmes de formation, activités dotées d’une dimension obligatoire pour les étudiants ; c’est ce que pratiquent déjà deux des établissements concernés : l’Université Paris Dauphine I Tunis à travers ses cours « Actualité culturelle » et ses séminaires autour de la culture, et l’IHEC Carthage avec le cours « Marketing des arts et de la culture ». • Le second axe consiste en la création d’un réseau de clubs implantés au sein des quatre établissements. Ces clubs intervenant sous l’égide de Campus Culture viendront enrichir la vie estudiantine via un agenda d’événements conçus et développés par les étudiants eux-mêmes dans une optique de brassage des populations d’un campus à l’autre. Ces clubs porteront des activités culturelles développées autour des soft skills des étudiants, mettant en valeur leurs talents et leurs prédispositions dans un souci d’amélioration de leur employabilité. En fin de parcours, lors de l’obtention de leur diplôme, les étudiants obtiendront un «Passeport Campus Culture» formalisant leur participation et leur engagement dans un parcours culturel co-construit.

En effet, les étudiants seront impliqués dans la conception et l’organisation des événements. La mise en oeuvre de la programmation reposera sur la participation des étudiants pour en faire des acteurs mais aussi des producteurs de contenu culturel.

La conception du logo de Campus Culture a été confiée à l’artiste tunisienne Meriem Bouderbela qui a imaginé un visuel qui se base sur un jeu d’ombres. L’artiste a exposé des figurines au soleil et a travaillé sur leurs ombres reflétées puis les a aligné et les a arrangé afin d’obtenir un rendu unique. Au final le logo de Campus Culture suggère des étudiants qui manifestent.

Concernant les offres proposées aux étudiants par Campus Culture, ces derniers pourront avoir accès à des événements culturels autour des arts vivants, du cinéma ou de la littérature. Des visites culturelles dans des lieux rattachés aux arts visuels ou au patrimoine seront organisées ainsi que des cycles cinéma par thématique, réalisateur ou acteur ; des concours d’éloquence, de dessins, peintures, sculptures, scénarios, documentaires, …) préparés en partenariat avec les clubs universitaires.

L’équipe de campus Culture précise qu’elle est ouverte à toute proposition de partenariats avec d’autres espaces, institutions culturelles et établissements d’enseignements dans l’objectif d’élargir l’offre d’activités et pour former un nouvel attribut de la citoyenneté de ses étudiants.

A noter qu’en marge de la conférence de presse dédiée à Campus Culture, une exposition d’art et Urbanisme est organisée à la chapelle Saint-Monique de l’IHEC du 26 février au 13 mars 2021 articulée autour des oeuvres des artistes Gnaoui Sbai et Ali Tnani et de plusieurs références à Tunis et à ses nouvelles périphéries.

S.B.