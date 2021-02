La CST signe 3 conventions de partenariat pour diffuser la culture scientifique auprès des jeunes

La Cité des sciences à Tunis a signé, jeudi, trois conventions de partenariat avec l’Université de Sfax, l’Observatoire national de la jeunesse et l’association tunisienne de l’aéronautique (ATA) pour promouvoir la culture scientifique et renforcer sa diffusion auprès des jeunes.

Fathi Zagrouba, directeur général de la CST a souligné qu’à travers la signature de ces conventions, la CST cherche à fournir les compétences scientifiques et les équipements technologiques nécessaires pour faciliter l’accès des étudiants et des jeunes aux activités scientifiques.

” Il s’agit également de promouvoir l’ouverture de la CST sur les composantes de la société civile et institutionnelle et de créer des clubs scientifiques à travers le pays outre l’organisation de foires et de sessions de formation scientifiques au profit des jeunes dans l’ensemble du pays pour diffuser la culture scientifique.

Le responsable a aussi signalé que la CST devra signer, dans les semaines à venir, une convention de partenariat avec le ministère de l’éducation visant à créer des clubs de sciences au sein des établissements scolaires et à leur fournir les équipements nécessaires pour diffuser la culture scientifique en milieu scolaire.

Pour sa part, le président de l’université de Sfax, Abdelwahed Mokni, a souligné que la convention conclue avec la CST s’étend sur une période de trois ans et cible les professeurs chercheurs, les universitaires et les étudiants dont le nombre est estimé à 30 mille personnes.

En vertu de cette convention, l’université de Sfax peut exploiter les espaces de la CST pour organiser ses activités et expositions scientifiques et technologiques, diffuser ses publications et garantir l’encadrement des projets des étudiants.

De son côté, le directeur général de l’observatoire national de la jeunesse relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle, Foued Ouni, a indiqué que la convention avec la CST s’étend également sur trois ans et offre la possibilité d’élaborer conjointement des sondages et des enquêtes sur les rapports de la jeunesse avec la science et la technologie outre l’exploitation des espaces de la CST pour l’organisation d’activités et la diffusion des publications scientifiques.

Par ailleurs, le président de l’association tunisienne d’aéronautique, Mohamed Habib Soussia a indiqué que la convention conclue avec la CST s’étend sur une période d’un an et porte sur la création et l’animation de clubs d’aéronautique au profit des jeunes âgés entre 14 et 20 ans.

Tekiano avec TAP