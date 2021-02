La FTF va tester l’utilisation du VAR dans les compétitions tunisiennes

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a indiqué, jeudi, qu’elle a entamé dernièrement des discussions avec les experts de la FIFA à propos du cahier des charges relatif à l’utilisation de la VAR dans le championnat de Ligue 1 et la coupe de Tunisie.

La FTF précise, sur sa page officielle facebook, qu’après sa dernière réunion avec l’expert de la Fifa Guillermo Barbosa, elle tiendra la semaine prochaine une autre réunion pour discuter d’une possible formation à distance pour les arbitres tunisiens afin de pouvoir mettre en oeuvre cette technologie le plus tôt possible.

“La fédération vise à accélérer le rythme de la formation en réduisant la période d’apprentissage de 9 à 4 mois”, ajoute l’instance tunisienne indiquant qu’elle va tester cette technologie sur quelques matches du championnat pour évaluer le niveau de formation des arbitres.