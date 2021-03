Avis aux innovateurs et Start-up Tunisiens : Postulez au Concours National de l’Innovation 2021

La 4ème édition du Concours Tunisien de l’Innovation est lancée. Ce concours National de l’Innovation 2021 est un événement national qui vise à développer et ancrer une culture d’innovation auprès des acteurs de l’écosystème de l’innovation en Tunisie.

Depuis 2014, le Concours National de l’Innovation est devenu un événement bisannuel incontournable pour récompenser les meilleurs projets innovants dans 4 catégories. La crise sanitaire liée à la covid-19 a eu un impact positif sur cette édition qui est maintenue en tant qu’édition 100% digitale.

Cette édition connait plusieurs changements par rapport aux éditions précédentes puisqu’elle élargi sa cible, mais aussi, multiplie les chances d’être couronné en diversifiant les catégories et les prix.

Les participants pourront postuler dans 5 catégories et 3 prix seront décernés par catégorie: 1- Innovation Collaborative : Tout projet donnant lieu à l’établissement d’un contrat de recherche collaborative et/ou de transfert de technologie. 2- Maîtrise de la crise Covid-19 : Tout projet initié par une entreprise ou un établissement universitaire ou de recherche pour faire face à la crise sanitaire et ses conséquences. 3- Transformation digitale et industrie 4.0.: Toute innovation permettant la digitalisation des processus et l’introduction de nouvelles technologies (intelligence artificielle, robotisation, réalité virtuelle, réalité augmentée, …). 4- Innovation managériale: Toute initiative ou action innovante pour favoriser le bien-être des employés ou pour améliorer la productivité. 5- Innovation Frugale : Toute initiative/action innovante visant la résolution d’un problème technique aux moindres coûts.

Peuvent participer au Concours National de l’Innovation 2021 six profils de candidats:

– Entreprises industrielles et prestataires de services connexes à l’industrie : toute entreprise en activité implantée en Tunisie, nommément représentée par l’un de ses dirigeants et travaillant sur un projet innovant ;

– Établissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de recherche (publics ou privés) : équipes d’universitaires ou de chercheurs représentées par leurs organismes de recherche en Tunisie, qui travaillent sur un projet innovant ;

– Start-up tunisienne : toute jeune entreprise tunisienne en phase de démarrage représentée par une personne majeure (ou équipe de personnes avec un porteur de projet principal), de nationalité Tunisienne, dont le projet porte sur la création/développement d’un produit/procédé innovant;

– Associations de professionnels : clusters, groupements d’industriels constitués sous forme d’association, …) ;

– Structures d’appui à l’innovation et au transfert de technologie : à l’instar des centres techniques sectoriels, des technopoles et des complexes industriels et technologiques.

– Innovateurs indépendants : toute personne physique de nationalité tunisienne résidant ou non en Tunisie (ou équipe de personnes avec un porteur de projet principal), travaillant sur un projet innovant.

Calendrier du Concours National de l’Innovation 2021 – Du 08 Février au 14 Mars 2021 :dépôt des dossiers de candidature à travers la plateforme en ligne dédiée au concours : www.concoursinnovation.tn

– Dimanche 14 Mars 2021 à minuit : clôture des dépôts des dossiers de candidature;

– Du 15 au 24 Mars 2021 : évaluation des dossiers par le Jury;

– Du 29 Mars 2021 au 02 Avril 2021 : Prestations orales des candidats présélectionnés devant le jury ;

– Avril 2021 : cérémonie de remise des prix.

Cette édition est organisée par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation APII, sous l’égide du Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des mines et du Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et en partenariat avec l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l‘Artisanat UTICA, l’agence de coopération Allemande GIZ, et le projet Innov’i financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Pour soumettre sa candidature rendez-vous sur le site www.concoursinnovation.tn . L’inscription se fait en ligne sur la plateforme web du concours. La date limite de la soumission des candidatures est fixée pour dimanche 14 mars 2021 à minuit.

