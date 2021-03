Concert Mozart par les musiciens et les choristes du Carthage Symphony Orchestra le 13 mars

Les musiciens et les choristes du Carthage Symphony Orchestra renouent avec le public, samedi 13 Mars 2021 à 16H30 au théâtre municipal de Tunis, dans le cadre d’un concert dédié au grand compositeur Autrichien Amadeus Mozart.

Pour ce concert, le CSO dirigé par le Maestro Hafedh Makni présentera une sélection des chef-d’œuvres de WOLFGANG AMADEUS MOZART avec à l’affiche le Concerto n°20 en Ré mineur interprété par la pianiste Amira Knani, la Symphonie n°23 et des airs et extraits des Opéras Ascanio in Alba, Cosi Fan Tutte, les Noces de Figaro…

Ces airs seront interprétés par le ténor Boris Mvuezolo et le chœur du CSO dirigé par Mourad Gaâloul qui retrouveront la scène du théâtre après une année d’absence.

Les billets pour le Concert Mozart par les musiciens et les choristes du Carthage Symphony Orchestra sont vendus au prix de à 20 et 30 dinars et sont disponibles à partir de Mercredi 3 Mars 2021 au guichet du théâtre municipal de Tunis, à MSF Ariana (num: 52295255) et sur le site teskerti.tn .

Le nombre de places est limité, le port du masque est obligatoire et le concert se déroulera dans le respect total du protocole sanitaire.

Tekiano avec CSO