Salon Bio-Expo 2021 du 01 au 03 avril au siège de l’UTICA à Tunis

Bio-Expo, le salon international de l’agriculture biologique et l’agroalimentaire fête son 11ème anniversaire et se déroulera les 1,2 et 3 Avril au siège de l’UTICA à Tunis. Le salon s’étale sur 3 jours et vise à rassembler tous les acteurs du monde agricultural, de l’espace gastronomique a l’espace beauté et santé au naturel.

C’est un rendez vous entre les professionnels et le grand public qui a pour but de promouvoir et de valoriser la filière bio, les produits conventionnels, les produits terroir ainsi que le bien être.

Par ailleurs, des séances de dégustation ainsi que des ateliers pour enfants sont organisés en marger du salon.

Réserver votre stand maintenant et rejoindre l’événement BIO-EXPO 2021 pour la nourriture biologique et le secteur cosmétique naturel et bio!