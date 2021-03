Barça vs Séville : où regarder le match de demi-finale de la Coupe du Roi du 03 mars?

FC Barcelone affronte FC Séville mercredi 03 mars 2021 dans le cadre de la demi-finale de la Coupe du Roi. Le match Barça vs Séville se déroule à partir de 21h au stade Camp Nu à Barcelone.

Le FC Barcelone a perdu la demi-finale aller de Coupe du Roi sur le terrain du Séville FC (0-2) . Barcelone doit s’imposer chez elle face à Séville, 4ème de la Liga est en très bonne forme pour espérer se retrouver en finale de la Coupe du Roi.

Vous pouvez regarde la demi-finales retour de la Coupe du Roi Barça vs Séville en direct live sur les chaines Telecinco, Sport TV 4 et l’Equipe. Le streaming du match Barça vs Séville est accessible sur le site L’Équipe 21 .

Tekiano