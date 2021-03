Exposition 3en1 “Hommage aux légendes” de Zenjebil au Café Culturel Liber’Thé

L’Association ACCRO et le Café Culturel Liber’Thé situé à Tunis, invitent les riverains à découvrir l’exposition de peintures 3en1 “Hommage aux légendes” du Portraitiste Zenjebil.

L’exposition 3en1 “Hommage aux légendes” de Zenjebil a démarré la 01 mars et se poursuit jusqu’à la fin du mois d’avril 2021.

L’événement présente diverses toiles remplies de couleurs et d’icônes du passé avec une technique unique d’acrylique versé, il utilise des peintures ultraviolettes qui brillent dans le noir. Dans l’affiche on reconnait les portraits du célèbre guitariste américian Jimi Hendrix et l’artiste tunisien Ridha Belhaj Khalifa,aka Ridha diki.

Le Café Culturel Liber’Thé est un des piliers de la scène culturelle de Tunis, un établissement qui existe depuis plus de 8 ans et qui est le symbole de la culture alternative en Tunisie, il a reçu le Tanit d’Or du meilleur espace culturel indépendant lors des JTC 2017.

Ce café culturel tunisien abrite une bibliothèque, une scène de de 3m/3m qui a vu défiler plus de 800 événements, des milliers d’artistes de tous les genres s’y sont produits.Les murs ont accueilli plus d’une soixantaine d’expositions artistiques depuis le lancement de ce café culturel.

L’accès est gratuit au café culturel Liber’Thé 55 Rue D’iran Lafayette à Tunis.

I.D.