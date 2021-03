L’Institut français de Tunisie organise en partenariat avec la French Tech Tunis et The Next Women Tunisie, l’événement “Digital(E), le forum de l’innovation au féminin”, du 8 au 10 mars, de 14h à 19h à l’IFT.

L’objectif de cet événement, qui a lieu en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes 2021, est d’offrir un espace d’échange, de visibilité et de réflexion à des femmes inspirées et inspirantes.

Le digital est aujourd’hui une opportunité pour les femmes, et plus particulièrement pour les entrepreneures et intrapreneures. Outil d’autonomisation et de responsabilisation, les femmes tunisiennes s’approprient le digital quotidiennement pour innover et redistribuer les rôles.

Qu’il soit vecteur de communication ou fonction cœur de métier, le digital est aujourd’hui au centre de la réflexion et nourrit l’innovation.

Au programme de Digital(E), Forum de l’innovation au féminin du 8 au 10 mars 2021 :

– Un salon à la rencontre des initiatives innovantes portées par des femmes dans le digital ;

– Tables rondes sur le rôle des femmes dans l’innovation et réseautage ;

– Des Séances de pitchs par les entrepreneuses ;

– Attribution des prix dédiées aux femmes innovantes Digital(E) 2021.

L’entrée est libre et gratuite à l’IFT dans la limite des places disponibles. Le port du masque est obligatoire, prise de température à l’entrée et gel hydroalcoolique à disposition.

Tekiano avec IFT