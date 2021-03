Levante vs Athletic Bilbao: où regarder le match de demi-finale de la Coupe du Roi du 4 mars?

L’autre demi-finales retour de la Coupe du roi Espagnol oppose Levante et Athletic Bilbao jeudi 04 mars 2021. Le match Levante vs Athletic Bilbao se déroule à partir de 21h sur la pelouse du stade Ciutat de València à Valence.

Le FC Barcelone a créé l’exploit en remportant le match retour 3-0 après prolongations mercredi au Camp Nou pour se hisser en finale de Coupe du roi 2021. La Barça défiera Levante ou l’Athletic Bilbao, qui s’affrontent ce soir.

Vous pouvez regarder le match Levante vs Athletic Bilbao en direct live sur les chaines L’EQUIPE, Cuatro et Sport TV 3. Le streaming du match Levante vs Athletic Bilbao est disponible sur le site de l’Equipe 21.